Covid, in Italia e in Campania aumenta il rischio contagio: sale l’indice Rt (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBrutte notizie per l’Italia, colpa soprattutto dei casi di importazione internazionale. Per la prima volta dopo il lock-down, infatti, l’indice Rt nazionale supera l’1 e si attesta a 1,01. Questo vuol dire che nel Paese sale il rischio contagio. La buona notizia, semmai, è rappresentata dal fatto che solo sei regioni superano la soglia dell’1. Il dato più elevato si registra in Veneto con 1,61, mentre quello più basso è della Basilicata con 0,02. Cresce l’indice anche in Campania, il dato passa dallo 0,88 della scorsa settimana all’attuale 0,93. Ecco i dati delle singole regioni e province autonome, rilevati nella settimana dal 6 al 12 luglio: Veneto 1,61 (era a 1,20), Toscana 1,24 (era 1,12), Lazio 1,23 (era ... Leggi su anteprima24

