Covid Hospital Civitanova Marche, la guardia di finanza sequestra documenti in Regione: si indaga per abuso d’ufficio (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Covid Hospital di Civitanova Marche, la mega “astronave” ideata da Guido Bertolaso sul modello dell’ospedale della Fiera di Milano per far fronte all’emergenza coronavirus con 84 posti letto, potrebbe essere stato allestito aggirando le norme sugli appalti pubblici. È l’ipotesi da cui parte l’inchiesta della Procura di Ancona che ha portato il pm Andrea Laurino a chiedere il sequestro dei documenti relativi al percorso amministrativo per la realizzazione della struttura. A darne notizia il Corriere Adriatico. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria, come riportano alcuni quotidiani locali, hanno acquisito la documentazione negli uffici della Regione Marche due giorni fa, ma la notizia è stata resa ... Leggi su ilfattoquotidiano

E alla fine, nel mese di giugno, è scattato l’esposto a Procura e Corte dei conti, annunciato dall’ex sindaco civitanovese Ivo Costamagna e presidente del comitato “No Covid hospital”. A portare ...

