Covid 19, la Curia di Salerno: 'Nessuna autorizzazione per le feste patronali' (Di venerdì 17 luglio 2020) Diocesi di Salerno, Bellandi rinnova la squadra: ecco le nuove nomine 16 luglio 2020 Il tempo estivo solitamente coincide con le feste patronali in molte comunità parrocchiali dell' Arcidiocesi di ... Leggi su salernotoday

anna95859997 : @marco_gervasoni @UCSCEI La curia sta cercando di prolungare il governo del Gesuino con lo spauracchio del Covid Non fatevi ingannare -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Curia

Il tempo estivo solitamente coincide con le feste patronali in molte comunità parrocchiali dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno. È la preziosa pietà popolare, un tesoro che va custodito e trama ...Sono ripresi a Settimo i lavori per la realizzazione del Parco degli Ulivi. In corso la realizzazione dei sentieri all'interno di un parco caratterizzato dalla presenza di ulivi secolari. I lavori non ...