COVID-19 in India: superato il milione di contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) L'India è ufficialmente il terzo Paese ad aver superato il milione di casi di COVID-19 dall'inizio della pandemia ad oggi. Il triste primato è stato raggiunto dopo un'impennata di picchi nel Paese: quasi 35mila positivi al COVID-19 accertati nelle ultime 24 ore.Dopo Stati Uniti e Brasile, quindi, l'India si conferma il terzo Paese più colpito al Mondo dal nuovo coronavirus, mentre è l'ottavo al Mondo per numero di vittime, 25.602 quelle accertate fino ad oggi. Rispetto ad altri Paesi, Italia inclusa, in India la crescita della pandemia è stata molto più lenta. Il primo caso è stato riportato alla fine di gennaio, ma soltanto in queste settimane la crescita dei contagi è salita esponenzialmente, ... Leggi su blogo

Ultime Notizie dalla rete : COVID India Aishwarya Rai, l'attrice indiana positiva al Covid ricoverata d'urgenza Corriere della Sera Aishwarya Rai Bachchan ricoverata | L’attrice ex Miss Mondo ha il Covid

Aishwarya Rai Bachchan ricoverata in ospedale dopo la positività al Covid-19 e il mondo di Bollywood trema. La 46enne attrice indiana, ex Miss Mondo nel 1994, aveva annunciato domenica scorsa di esser ...

Coronavirus nel mondo: superati i 14 milioni di contagi. Impennata di casi in Catalogna. Negli Usa 85 bebè contagiati

Non si arresta la corsa della pandemia di coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University i casi totali hanno superato quota 14 milioni e i morti sono oltre 600mila. Più precisame ...

