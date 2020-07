COVID-19 in India: superato il milione di contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) L'India è ufficialmente il terzo Paese ad aver superato il milione di casi di COVID-19 dall'inizio della pandemia ad oggi. Il triste primato è stato raggiunto dopo un'impennata di picchi nel Paese: quasi 35mila positivi al COVID-19 accertati nelle ultime 24 ore.Dopo Stati Uniti e Brasile, quindi, l'India si conferma il terzo Paese più colpito al Mondo dal nuovo coronavirus, mentre è l'ottavo al Mondo per numero di vittime, 25.602 quelle accertate fino ad oggi. Rispetto ad altri Paesi, Italia inclusa, in India la crescita della pandemia è stata molto più lenta. Il primo caso è stato riportato alla fine di gennaio, ma soltanto in queste settimane la crescita dei contagi è salita esponenzialmente, ... Leggi su blogo

Non si arresta la corsa della pandemia di coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University i casi totali hanno superato quota 14 milioni e i morti sono oltre 600mila. Più precisame ...

Ultime notizie di oggi, 19 luglio 2020: ultim’ora coronavirus, 85 neonati positivi in Texas. Francia, incendio alla cattedrale di Nantes. Ultime notizie: in Texas 85 neonati sono risultati positivi al ...

