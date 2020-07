Covid-19, il virus continua a correre negli Usa e in India (Di venerdì 17 luglio 2020) (Teleborsa) – Crescono i casi di Covid-19 nel mondo. A livello globale è stata superata la soglia dei 3,8 milioni con più di 589mila morti. A oggi i guariti sono, invece, 7.711.525. A fornire i dati aggiornati è, come di consueto, l‘università americana Johns Hopkins University. Centro della crisi sanitaria continuano a essere gli Stati Uniti dove il virus continua a galoppare. Nelle ultime 24 ore è stato raggiunto il nuovo record di contagi quotidiani da coronavirus con 68.428 nuovi casi. I decessi sono stati invece 974. Dati che fanno salire il totale a 3.576.157 positivi e 138.358 decessi. Nel Paese, intanto, il sito dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie Usa (Cdc), punto di raccolta e diffusione delle informazioni ... Leggi su quifinanza

Sono 230 i nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 162 di ieri. Le vittime sono invece 20, anch’esse in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 14-07-2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 contenente ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 m ...

