Covid-19, a Barcellona troppi contagi: 4 milioni di residenti costretti ad un nuovo lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) Per quanti continuano ancora a prenderla ‘alla leggera’ (soprattutto i giovani), ci sarebbe da distribuire una lunga serie di vecchi a cari ‘scappellotti’. Purtroppo il Covid-19 non accenna a scomparire e, come dimostrano i dati, laddove persistono le condizioni ‘ideali’, non tarda a manifestarsi con tutte le problematiche che ne conseguono. Se è vero come dice qualcuno che il problema non siamo noi ma ‘gli altri’, c’è da ricordare loro che a trasformarci negli ‘altri’ basta veramente poco. Covid: ora paghiamo le avventate riaperture per crisi Il problema veramente serio è dato dalle nostre economie. Non essendo stati in grado di prendere a tempo debito le precauzioni necessarie per assicurare – ove possibile – la continuità alle filiere industriali ... Leggi su italiasera

La Catalogna ha registrato 1.111 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore. Lo rende noto El Pais, specificando che la maggior parte è stata segnalata a Barcellona e nella sua area metropolitana ( ...

Ultime notizie, ultim’ora oggi 17 luglio 2020: Catalogna, aumento casi Covid e torna lockdown a Barcellona e in altri 8 Comuni Dopo il lockdown annullato negli 8 Comuni della Catalogna nei giorni scor ...

