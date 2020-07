«Così la scuola non potrà mai ricominciare a settembre» (Di venerdì 17 luglio 2020) Il 14 settembre si sta avvicinando. È questa la data che dal ministero dell’Istruzione hanno messo in evidenza per l’inizio delle attività scolastiche del 2020/2021. Il primo anno scolastico dopo il periodo del coronavirus. Ma per i sindacati le scuole a settembre non potranno mai iniziare, non con queste premesse. Occorre considerare, infatti, che il ministero di Lucia Azzolina ha affidato ai presidi un corposo insieme di linee guida, utili per far riprendere l’anno scolastico in sicurezza. LEGGI ANCHE > Azzolina dice che la didattica a distanza proseguirà anche il prossimo anno Scuole a settembre, i dubbi dei sindacati Tra queste linee guida, oltre alla regolamentazione dell’accesso a scuola (misurazione della febbre da casa, ma anche distanziamento sociale ... Leggi su giornalettismo

Corriere : Esce il romanzo postumo di Andrea Camilleri, scomparso un anno fa. Il suo addio al personaggio del commissario viga… - rtl1025 : ?? 'Oggi le condizioni per cui le #scuole riaprano in presenza non ci sono: inutile continuare a raccontare che le c… - meb : Con la Ministra @elenabonetti abbiamo portato avanti il family act, un provvdimento che indica una strada verso il… - Multifan_Girl7 : stia esagerando.. non è così, perché casi come questi sono successi, basta pensare a ragazz* che vengono bullizzati… - pavtronus : Io stronz* dalla nascita quando alle elementari mi trasferì al quarto anno in un'altra scuola trovandomi pure un fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Così scuola Rientro a settembre: «Prof in più alle scuole solo in caso di estrema necessità» Corriere della Sera