Coronavirus, zone rosse e tamponi negli aeroporti: il piano del Governo per la seconda ondata (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, niente lockdown in caso di seconda ondata: il piano del Governo Se davvero in autunno in Italia ci sarà una seconda ondata di contagi da Coronavirus, il Governo non imporrà un nuovo lockdown: il piano dell’esecutivo, infatti, esclude con decisione una nuova chiusura del Paese, in funzione di provvedimenti locali e mirati. A spiegarlo, in un’intervista a Il Messaggero, è Sandra Zampa, sottosegretaria alla Salute. “Non si può immaginare – ha dichiarato la sottosegretaria – un altro lockdown del Paese. Fu utilizzato in una situazione eccezionale, con un tasso di crescita dei casi altissimo. La situazione non è più ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Coronavirus e rischio casi ‘importati’. Ippolito: “Per i passeggeri provenienti da zone a rischio il test va fatto… - moneypuntoit : ?? Coronavirus Italia: più zone rosse e tamponi. Ecco il piano per l'autunno ?? - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: #Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo - RassegnaZampa : #Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus zone Coronavirus, zone rosse e tamponi rapidi negli aeroporti: il piano del governo Il Messaggero Piemonte, Covid-19 e quell’Unità di Crisi reperibile almeno sino al 31 luglio

TORINO – Era sabato 22 febbraio quando la Regione Piemonte istituiva l’Unità di Crisi regionale per far fronte all’emergenza Covid-19 che aveva investito tanto il territorio quanto profondamente il No ...

Migranti: striscioni CasaPound Sardegna,stop sbarchi e fughe

(ANSA) - NUORO, 17 LUG - In Sardegna si leva la protesta di CasaPound contro gli sbarchi e l'accoglienza nei centri regionale dei migranti in quarantena per l'emergenza Covid. Striscioni sono stati af ...

TORINO – Era sabato 22 febbraio quando la Regione Piemonte istituiva l’Unità di Crisi regionale per far fronte all’emergenza Covid-19 che aveva investito tanto il territorio quanto profondamente il No ...(ANSA) - NUORO, 17 LUG - In Sardegna si leva la protesta di CasaPound contro gli sbarchi e l'accoglienza nei centri regionale dei migranti in quarantena per l'emergenza Covid. Striscioni sono stati af ...