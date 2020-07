Coronavirus – Veneto: 43 positivi nel centro migranti della Croce Rossa a Jesolo. In Regione 55 nuovi casi (Di venerdì 17 luglio 2020) Aumentano i soggetti posti in isolamento (1.617, +92), e gli attuali positivi (502, +47) nelle ultime 24 ore in Veneto, dove sono stati registrati 55 nuovi casi. Al centro la scoperta di un nuovo focolaio – dopo quello relativo all’imprenditore vicentino rientrato dal Kosovo – nel centro migranti della Croce Rossa a Jesolo, dove 42 persone di origine africana (più un operatore della struttura) sono risultati positivi. Un’allerta Rossa per la spiaggia record d’Italia per presenze turistiche, nel pieno di una stagione estiva appena partita dopo lo stop del lockdown. Per il virologo Andrea Crisanti, direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano

