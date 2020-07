Coronavirus – Usa, nuovo record di contagi: oltre 77mila in 24 ore. Brasile supera i 2 milioni di casi, l’India arriva a un milione (Di venerdì 17 luglio 2020) Stati Uniti, Brasile e India restano nel vortice della pandemia di Coronavirus, con contagi in crescita e curve epidemiologiche che, al momento, non indicano un rallentamento delle infezioni. Nelle ultime 24 ore gli Usa hanno registrato un nuovo record, con oltre 75mila casi, che sono in aumento in 30 Stati del Paese nordamericano, mentre i decessi nell’ultimo giorno sono stati quasi mille, portando il totale a 138mila. In Brasile il negazionismo di Bolsonaro e la mancanza di coordinamento sulle politiche da adottare, associata alle azioni in ordine sparso dei governatori locali, ha fatto superare i due milioni di contagi, che sono a arrivati a un milione in ... Leggi su ilfattoquotidiano

