Coronavirus, Usa: “La maggior parte dei contagi è da asintomatici” (Di venerdì 17 luglio 2020) La maggior parte dei contagi da Covid-19 negli Usa sta avvenendo in questo periodo a causa di persone positive ma asintomatiche. Alcune di esse non svilupperanno mai alcun sintomo della malattia, mentre altre sono nella fase dei giorni precedenti alla manifestazione conclamata dell’infezione. Ad affermarlo è stato il vice ministro della sanità Usa , ammiraglio Brett Giroir, che ha sostenuto l’importanza di poter testare tutti, anche chi appunto non ha sintomi, nel corso di una intervista alla Cnbc. “Sappiamo che la maggior parte delle trasmissioni sta avvenendo da individui asintomatici ed in particolare da giovani adulti”, ha precisato. Di recente Anthony Fauci, direttore dell’ Istituto Nazionale Usa per le malattie infettive, aveva detto che la carica ... Leggi su meteoweb.eu

