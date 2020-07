Coronavirus: Usa fuori controllo, l’India supera il milione di contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) Al centro della pandemia da Coronavirus gli Usa: situazione fuori controllo. In India, invece, superato il milione di contagi. fuori controllo. Sono queste le parole a tener banco negli Usa. Il Coronavirus continua la sua corsa, inarrestabile, catastrofica e, come detto poc’anzi, fuori controllo. Che la situazione fosse drammatica non era più una novità. Che, però, ogni giorno dovesse arrivare un record negativo nessuno se lo aspettava, o quantomeno immaginava. Nelle ultime 24 ore i dati evidenziati e poi trasmessi dall’accurato lavoro della John Hopkins University riportano tale situazione: 68.428 contagi, sfiorando quota 70.000 (non esclusa nelle ... Leggi su bloglive

