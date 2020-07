Coronavirus Usa, altri 68.400 casi: in India un milione di positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) Continua ad espandersi l’epidemia da Coronavirus nel mondo, con altri 68.400 casi in Usa. In India raggiunto il milione di positivi. Non si ferma l’epidemia di Coronavirus nel mondo, ma soprattutto negli Usa. Infatti nella nazione più potente al mondo, ci sono stati 68.400 nuovi casi, solamente nelle ultime 24 ore. Quello riportato dal bollettino … L'articolo Coronavirus Usa, altri 68.400 casi: in India un milione di positivi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

