Coronavirus, un nuovo caso in Abruzzo, ad oggi sono 3334 i contagiati dal virus (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Aquila - In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3334 casi positivi al Covid 19, diagnosticati dai test eseguiti nel laboratorio di riferimento regionale di Pescara, dall’Istituto Zooprofilattico di Teramo, dall’Università di Chieti e dal laboratorio dell’ospedale dell’Aquila. Rispetto a ieri si registra un nuovo caso. 17 pazienti (invariato rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 102 (-1 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 468 pazienti deceduti (invariato rispetto a ieri); 2747 ... Leggi su abruzzo24ore.tv

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - SkyTG24 : Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 68.400 casi negli Usa: nuovo record - vilmaparenti : Coronavirus, spunta un nuovo focolaio a Savona - SoniaLaVera : RT @LegaSalvini: ++ CORONAVIRUS, NUOVO FOCOLAIO A JESOLO: 43 MIGRANTI POSITIVI NEL VILLAGGIO DELLA CROCE ROSSA, CHI È IL PAZIENTE ZERO ++ h… -