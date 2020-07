Coronavirus, un milione di casi in India (Di venerdì 17 luglio 2020) ANSA, - NEW DELHI, 17 LUG - L'India ha superato oggi il milione di casi segnalati di Coronavirus, secondo i dati delle autorità locali. Terza nazione al mondo per numero di contagi dopo gli Stati ... Leggi su corrieredellosport

(ANSA) - NEW DELHI, 17 LUG - L'India ha superato oggi il milione di casi segnalati di coronavirus, secondo i dati delle autorità locali. Terza nazione al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uni ...

