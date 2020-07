Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 233 casi e 11 morti (Di venerdì 17 luglio 2020) Secondo i dati del ministero della Salute, gli attualmente positivi sono 12.456. A livello nazionale si contano 771 ricoverati di cui 50 persone in terapia intensiva Leggi su ilsole24ore

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 1.231 (+5 rispetto a ieri), quelle ... provincia di provenienza e non in quella in cui è avvenuto il decesso. Dall’ultima rilevazione, le persone che ...Ultime notizie, ultim’ora oggi 17 luglio 2020: Catalogna, aumento casi Covid e torna lockdown a Barcellona e in altri 8 Comuni Dopo il lockdown annullato negli 8 Comuni della Catalogna nei giorni scor ...