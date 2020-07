Coronavirus, ultime notizie – In Italia gli attualmente positivi sono 12.456 (-17). In Lombardia 22 pazienti in terapia intensiva (-1). Nuovo record di casi negli Usa (Di venerdì 17 luglio 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19I casi totali di Coronavirus nel mondo hanno raggiunto quota 13.805.296 unità, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Ancora una volta sono gli Stati Uniti a detenere il primato di paese più colpito con 3.576.157 casi totali dallo scoppio della pandemia. Segue poi il Brasile con 2.012.151 casi, l’India, 1.003.832. Le Nazioni nelle quali la Covid-19 ha fatto più vittime sono gli Stati Uniti, 138.358, il Brasile, 76.688 e il Regno Unito, 45.204. L’Italia è ... Leggi su open.online

