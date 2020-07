Coronavirus, tutte le notizie della notte: in Brasile più di 2 milioni di casi. Negli Usa 68mila contagi in 24 ore, mai così tanti (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Sono 13.767.548 i casi di Coronavirus nel mondo, i morti salgono a 589.211. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 3.576.156 contagi, segue il Brasile dove i casi superano i 2 milioni (2.012.151). Anche per numero di morti, Usa e Brasile sono i Paesi più colpiti con 138.358 e 76.688 vittime, secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Donald TrumpNegli Stati Uniti, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati altri 68.428 casi, mai così tanti. I morti sono stati 974. Secondo quanto riporta il Guardian, i casi sono in aumento in 41 Stati Usa. In ... Leggi su open.online

RegLombardia : #LNews Come ogni giorno il report completo riguardante la Lombardia e tutte le altre Regioni è disponibile dalle… - fanpage : 'Il coronavirus è potenzialmente devastante come la Spagnola nel 1918, 'la madre di tutte le pandemie' che ha uccis… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, la California chiude tutte le attività non essenziali #coronavirus - MazzaliVanna : RT @maurobiani: Nargess Mohammadi, iraniana, attivista nonviolenta, femminista, premio Langer 2009 (il mio disegno di 11 anni fa), manda al… - paolarestaino : RT @maurobiani: Nargess Mohammadi, iraniana, attivista nonviolenta, femminista, premio Langer 2009 (il mio disegno di 11 anni fa), manda al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tutte Coronavirus, nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test la Repubblica Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...

CIG ordinaria per Covid-19: calcolo “a giorni” delle settimane residue

Proseguono le procedure di richiesta di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Il Gov ...

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...Proseguono le procedure di richiesta di fruizione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle aziende colpite dall’emergenza sanitaria da COVID-19. Il Gov ...