Coronavirus: tra moglie e marito… bassi tassi di contagio (Di venerdì 17 luglio 2020) Marito e moglie possono stare (abbastanza) sereni: condividere il letto e praticare una regolare attività sessuale non rappresenterebbe un grave rischio Covid. E’ quanto emerge da uno studio condotto da Altamedica Medical Center di Roma, che ha valutato la trasmissione del virus Sars-CoV-2 in 40 cluster familiari composti da 110 membri (80 genitori e 30 figli) che hanno vissuto a stretto contatto con coniugi affetti da Covid-19 durante il lockdown. La trasmissione del virus tra i due coniugi è stata rilevata mediante test sierologico per valutare la presenza di IgM e IgG specifiche per il virus. Nel 65% dei nuclei familiare (26 famiglie) valutati è stata identificata una trasmissione del virus tra i due coniugi, mentre il restante 35% (14 famiglie) ha riportato la presenza di un test sierologico negativo nell’altro coniuge, dunque ... Leggi su meteoweb.eu

