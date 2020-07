Coronavirus, stabili i nuovi positivi: +233. Aumentano i ricoveri (+21) e scendono le morti (+11) – Il bollettino della Protezione Civile (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio)Il bollettino del 17 luglio Sale ancora il bilancio delle vittime da Coronavirus in Italia, ma i nuovi decessi diminuiscono. Le persone che sono decedute a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore sono state 11. Ieri le morti erano state 20. Il numero delle vittime raggiunge così quota 16.778. A riportare il bilancio è il bollettino diffuso dalla Protezione Civile e dal Ministero della Salute. Per quanto riguarda il totale dei positivi dall’inizio del monitoraggio, oggi il totale sale a 243.967: + 233 rispetto a ieri, quando il numero complessivo era di 243.736 e i nuovi casi registrati 230 (due giorni fa 162). I nuovi ... Leggi su open.online

