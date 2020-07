Coronavirus – Spagna, oltre 90mila visoni macellati in Aragona: sono risultati positivi al Covid-19 (Di venerdì 17 luglio 2020) oltre 90mila visoni saranno abbattuti in Aragona, tra le regioni della Spagna più colpite dal Coronavirus insieme a Catalogna e Madrid. Il focolaio è stato scoperto in una fattoria che alleva i mammiferi per la loro pelliccia. Tutto è iniziato a maggio, quando la moglie di uno dei lavoratori impiegati nello stabile è stata trovata positiva. Da allora sono risultati infetti anche suo marito e altri sei colleghi. sono quindi stati eseguiti test di massa sulle migliaia di capi presenti nella fattoria: l’87% di loro è stato trovato positivo e le autorità sanitarie hanno quindi stabilito che dovranno essere abbattuti tutti i 92.700 animali. La decisione, ha spiegato il ministro ... Leggi su ilfattoquotidiano

