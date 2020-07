Coronavirus – Sempre più rosea la situazione in Italia, solo 50 i pazienti in terapia intensiva: il bollettino aggiornato (Di venerdì 17 luglio 2020) Il nuovo bollettino sull’emergenza Coronavirus in Italia regala ottimi dati nelle ultime 24 ore, i morti sono 11 e le persone guarite 233, mentre i nuovi casi si assestano a 233 nuovi casi su 50.767 tamponi. Oggi è risultato positivo lo 0,45% dei test processati, con la maggioranza dei nuovi casi positivi limitata alle Regioni del Nord Italia con Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna che insieme ne contano 164 equamente suddivisi. Si è ridotto infine il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva, sceso di tre unità. Adesso il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 243.967 casi totali 35.028 morti 196.483 guariti Il numero dei pazienti attualmente ... Leggi su sportfair

Intanto l'Unità di Crisi COVID-19 della Regione Lazio rende noto che «la Asl Roma ... Il caso indice sembra essere un coinquilino sempre di nazionalità del Bangladesh andato a Milano. Avviate le ...

Sono 4 i nuovi positivi al Covid in Sicilia, secondo i dati forniti dal Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati dall'inizio della pandemia sale perciò a 3.136. Anche oggi non si regist ...

