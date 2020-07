Coronavirus, risale l'indice di contagio Rt. Sei regioni sono a rischio (Di venerdì 17 luglio 2020) Valentina Dardari Il report dell'Iss parla di un aumento dei casi dovuto ai focolai scoppiati in varie parti d'Italia: "Serve ancora prudenza" Il monitoraggio del Coronavirus durante la fase 3 non è dei migliori: in ben 6 regioni infatti si supera la soglia e il rischio contagio aumenta. Questo il dato che è emerso dal report dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Il periodo preso in considerazione è quello compreso tra lunedì 6 luglio e domenica 12. I valori dell’Rt, l’indice di contagiosità, tendono a oscillare nelle regioni in cui si verificano focolai di trasmissione, che immediatamente vengono contenuti. Quindi “seppur in diminuzione, in alcune realtà ... Leggi su ilgiornale

