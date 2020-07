Coronavirus, quanti vaccini servono per fermare la pandemia? Lo studio (Di venerdì 17 luglio 2020) Basterà un vaccino contro il Coronavirus per fermare la pandemia una volta per tutte? La risposta a questa domanda, al contrario di quello che molti potrebbero pensare, non è così scontata come sembra. La verità è che i fattori che possono influenzare la buona riuscita di un vaccino sono tanti, a partire dal numero di persone che lo stesso sarà in grado di raggiungere. Lo studio Alcuni ricercatori hanno deciso di ricorrere ad una simulazione al computer per provare a dimostrare l’efficacia di un vaccino anti-Covid in rapporto al numero di persone che verrebbero vaccinate negli Stati Uniti. Lo studio, pubblicato il 15 luglio sull’American Journal of Preventive Medicine, ha registrato una percentuale di successo superiore al 70-80% dei casi, contro ... Leggi su quifinanza

edoludo : RT @dantegiumanini: Grazie a PD E A ONG ? Ci costeranno miliardi , nostri soldi per pagare untori portati qua ??? Chi vota ancora PD ???… - AleGnocchi : RT @andcapocci: Oltre a dirci quanti sono morti 'per' e 'con' il coronavirus, l'analisi Istat sulle schede di morte rivela un impatto sorpr… - Santy77135464 : RT @laperlaneranera: I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 'appena' 22.166 (-15.296) per un numero totale di 5.660.454, sono la consegue… - PMurroccu : RT @dantegiumanini: Grazie a PD E A ONG ? Ci costeranno miliardi , nostri soldi per pagare untori portati qua ??? Chi vota ancora PD ???… - laperlaneranera : I tamponi fatti nelle ultime 24 ore sono 'appena' 22.166 (-15.296) per un numero totale di 5.660.454, sono la conse… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus quanti Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi Sky Sport Coronavirus, risalgono i contagi: oggi 236. Lo studio: il rischio di contrarlo non dipende dal gruppo sanguigno

Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di ieri. Salgono da 13 a 17 anche i decessi, che così superano il muro dei 35mila, con il conteggio delle vittime da inizio epidemia che per l ...

Idrossiclorochina riduce la mortalità nei pazienti con COVID-19

Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...

Netta risalita dei contagi, 236 in un giorno contro i 162 di ieri. Salgono da 13 a 17 anche i decessi, che così superano il muro dei 35mila, con il conteggio delle vittime da inizio epidemia che per l ...Inserito il 12 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Uno studio osservazionale evidenzia una associazione tra uso dell'idrossiclorochina e riduzione della mortalità in pazienti ricoverat ...