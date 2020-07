“Coronavirus principale causa di morte nell’89 per cento dei casi”: il rapporto Iss-Istat (Di venerdì 17 luglio 2020) In Italia il Covid-19 è stata causa diretta di morte dell’89 per cento dei decessi di persone positive al tampone, mentre solo il restante 11 per cento è deceduto a causa di altre malattie. Lo rivela il rapporto ‘Impatto dell’epidemia Covid-19 sulla mortalità’ di Istat e Iss, che ha analizzato informazioni riportate dai medici in 4.942 schede di morte di soggetti positivi al SarsCov2, ovvero il 15,6 per cento del totale dei decessi notificati al Sistema di Sorveglianza Integrata Iss fino al 25 maggio. Nelle schede analizzate, sono riportate le condizioni che hanno avuto un ruolo nel decesso accanto alla positività al virus. La quota di deceduti in cui il Coronavirus è la ... Leggi su tpi

gael99 : RT @CurrentiCalamo_: A vedere la foto, non sembra che il coronavirus sia il problema principale - VedeleAngela : RT @ClaudioDeglinn2: Ormai gli immigrati sono la causa principale di contagio! 25 poliziotti positivi al coronavirus! Il governo deve saper… - Gg24Rhino : RT @ClaudioDeglinn2: Ormai gli immigrati sono la causa principale di contagio! 25 poliziotti positivi al coronavirus! Il governo deve saper… - Pzzglc67d03 : RT @ClaudioDeglinn2: Ormai gli immigrati sono la causa principale di contagio! 25 poliziotti positivi al coronavirus! Il governo deve saper… - ClaudioDeglinn2 : RT @ClaudioDeglinn2: Ormai gli immigrati sono la causa principale di contagio! 25 poliziotti positivi al coronavirus! Il governo deve saper… -

Ultime Notizie dalla rete : “Coronavirus principale Coronavirus, Vespignani: «La pandemia si sposta. L’Occidente si è protetto, ora tocca ai Paesi in via di... Corriere della Sera