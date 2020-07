Coronavirus, pericoloso per il midollo spinale: il caso del paziente di Milano (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Coronavirus SARS-CoV-2 responsabile dell’infezione chiamata COVID-19 continua ad essere studiato ed ogni giorno emergono nuove informazioni. Nonostante si tratti di un patogeno respiratorio è ormai evidente che il virus sia in grado di danneggiare in modo grave anche altri organi. Particolarmente significativo può essere l’impatto sul cuore, sul cervello e sul sistema nervoso in generale. Oggi è noto che il virus può attaccare anche il midollo provocando una condizione chiamata radicolopatia demielinizzante acuta, che i medici hanno definito più specificatamente come “mieloradicolopatia parainfettiva associata a SARS-CoV-2”. leggi anche l’articolo —> Mantova, animatore del Grest positivo al Covid-19: bambini in isolamento Coronavirus ... Leggi su urbanpost

Il coronavirus SARS-CoV-2 responsabile dell’infezione chiamata COVID-19 continua ad essere studiato ed ogni giorno emergono nuove informazioni. Nonostante si tratti di un patogeno respiratorio è ormai ...

