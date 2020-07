Coronavirus, oggi 233 nuovi positivi. In terapia intensiva ci sono 50 persone (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma, 17 lug – Stabile la situazione in Italia. I dati sul Coronavirus, comunicati dal ministero della Salute, fotografano infatti un quadro in linea con quello di ieri. Nessuna impennata dei contagi, numeri praticamente identici a quelli di 24 ore fa. oggi in Italia sono stati infatti rilevati 233 nuovi positivi, ieri erano stati 230. La novità è il calo netto in Lombardia, dove oggi i nuovi contagi sono stati 55 (23,6% del totale). Stesso numero di casi registrato in Veneto e soltanto uno in più dell’Emilia Romagna, dove nelle ultime 24 i nuovi positivi rilevati sono stati 54. Per la prima volta dopo mesi, dunque, la regione italiana maggiormente colpita dal ... Leggi su ilprimatonazionale

