Coronavirus, nuovo record negli Usa: 77 mila contagi in un giorno. Stretta a Barcellona: «State a casa» (Di venerdì 17 luglio 2020) Crescono i casi in 30 stati, quasi mille morti soltanto giovedì. L’India raggiunge il milioni di casi, in Gran Bretagna Johnson preoccupato stanzia 3,8 miliardi di euro per il sistema sanitario nazionale. Torna l’allerta anche a Barcellona Leggi su corriere

Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno. #Coronavirus, altri 68.400 casi negli Usa: nuovo record Coronavirus, nuovo focolaio in Veneto, in 24 ore 57 nuovi positivi, di questi 43 sono nel villaggio della Croce Rossa CORONAVIRUS, ASL VITERBO: ZERO CASI ACCERTATI NELLA GIORNATA DI OGGI 17 LUGLIO A BELCOLLE. NESSUN NUOVO PAZIENTE

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo Coronavirus, nuovo allarme a Barcellona: "State a casa" L'Unione Sarda.it Coronavirus: provincia ancora Covid-free, decimo giorno senza contagi

RIETI - Coronavirus, decimo giorno senza contagi in provincia che resta Covid-free. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore non si registrano nuovi soggetti positivo al test Covid 19. 0 ...

Covid 19, record di contagi in Usa, India e Brasile. Guerra di spie per il vaccino

Nuovo record di contagi da coronavirus in India, Brasile e Usa, mentre la Cina fa i conti con un nuovo focolaio. A Barcellona le autorità invitano i cittadini a rimanere in casa dopo l'aumento di casi ...

