Coronavirus, nuovo record di contagi nel mondo in un solo giorno (Di venerdì 17 luglio 2020) nuovo record di casi di Coronavirus nel mondo in 24 ore, lo riferisce il sito della Cnn riportando i dati dell'Oms. I nuovi contagi sono stati 237.743, secondo l'ultimo rapporto sullo stato della pandemia. Il precedente record, registrato domenica scorsa, era stato di 230.370 casi in 24 ore. In totale, i casi comunicati all'Oms da tutti i paesi del mondo ammontano adesso a 13.616.593. Il rapporto parla poi di 5.682 vittime in tutto il mondo nelle ultime 24 ore, che portano il totale dei decessi a 585.727. Leggi su ilfogliettone

