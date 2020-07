Coronavirus, nuovo focolaio in Cina: 17 nuovi casi nello Xinjiang (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, nuovo focolaio in Cina: 17 nuovi casi nello Xinjiang. La capitale della regione, Urumqi, ha fatto registrare 8 persone infette e 11 asintomatiche nelle ultime ore Urumqi, la capitale della regione occidentale dello Xinjiang, in Cina, ha fatto registrare cinque nuovi casi di Coronavirus nella sola giornata di venerdì. Il dato preoccupante riguarda la … L'articolo Coronavirus, nuovo focolaio in Cina: 17 nuovi casi nello Xinjiang proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

