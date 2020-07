Coronavirus, nuovo focolaio: in arrivo severe limitazioni. Verso nuovo lockdown (Di venerdì 17 luglio 2020) nuovo lockdown in vista in Spagna: dopo Madrid, stavolta è Barcellona il nuovo preoccupante focolaio di Coronavirus, con le autorità della Catalogna che hanno chiesto ai residenti "di rimanere a casa", e di non uscire se non per ragioni essenziali, per contenere una nuova ondata di contagi. Ai quattro milioni di residenti di Barcellona è stato anche chiesto di non recarsi presso le proprie seconde case. Di nuovo chiusi anche i cinema, teatri e le discoteche e vietate le riunioni di più di dieci persone. I provvedimenti si estendono per due settimane. Quello catalano solo l'ultimo dei casi di una pandemia che non accenna a scemare. ... Leggi su howtodofor

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - Tg3web : Nuovo record di contagi negli Stati Uniti, con 67.000 casi di coronavirus in 24 ore. Mai così tanti, in un giorno.… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 68.400 casi negli Usa: nuovo record - Piergiulio58 : Coronavirus Usa, contagi record: 77mila in un giorno | Ultime notizie - - tramaun : Evviva il 4 Luglio... -