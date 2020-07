Coronavirus, nuovo cluster epidemico individuato a Savona (Di venerdì 17 luglio 2020) commenta Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. 'Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Leggi su tgcom24.mediaset

Agenzia_Ansa : Nuovo record di casi di coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore. I nuovi contagi sono stati 67.632. E' quanto emerg… - SkyTG24 : Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 68.400 casi negli Usa: nuovo record - danieledann1 : ?? #Covid, nuovo cluster a #Savona: 18 positivi legati a ristorante, tra i quali anche il pallanuotista Matteo Aicar… - andvaccaro : RT @Libero_official: 'Impennata mai così alta'. Roberto #Speranza lancia l'allarme #coronavirus: nuovo lockdown? Tutto possibile https://t… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

È stabile il numero dei nuovi contagiati da Covid nelle ultime 24 ore in Italia: sono 233, a fronte dei 230 di ieri. Le vittime sono invece 11, in diminuzione dopo le 20 di ieri. I casi totali salgono ...Alcuni ricercatori hanno deciso di ricorrere ad una simulazione al computer per provare a dimostrare l’efficacia di un vaccino anti-Covid in rapporto al numero di persone che verrebbero vaccinate negl ...