Coronavirus nel Lazio, 14 nuovi casi, 13 vengono dall’estero. D’Amato: ‘Rischio moderato, ma non bisogna abbassare la guardia’ (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono 14 i nuovi casi di Covid-19 che si sono registrati nelle ultime 24 ore nel Lazio. Di questi, 9 hanno un link con i voli di ritorno dal Bangladesh, uno dall’ India, uno dal Montenegro, uno dall’Albania e un altro dalla Romania. Coronavirus nel Lazio: la situazione nelle Asl Asl Roma 1: si è registrato un nuovo caso. Si tratta di un uomo di nazionalità del Bangladesh testato al drive in e con link con voli internazionali da Dacca già attenzionali; Asl Roma 2: 7 nuovi casi. Di questi, 5 riguardano persone di nazionalità del Bangladesh. Gli altri 2 contagi fanno riferimento rispettivamente ad un uomo italiano di rientro dall’Albania e ad una persona con link familiare ad un caso di rientro dal Montenegro; Asl Roma 3: ... Leggi su ilcorrieredellacitta

