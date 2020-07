Coronavirus mondo, la Spagna abbatterà 100mila visoni positivi (Di venerdì 17 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus non frena la sua corsa nel mondo . I casi hanno superato la quota di 13,8 milioni , secondo il contatore della Johns Hopkins University, e continuano a salire di giorno in ... Leggi su quotidiano

matteosalvinimi : Possiamo evitare di importare positivi al coronavirus dal resto del mondo? Se c'è un ministro dell'Interno, si facc… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, Bolsonaro positivo anche al secondo test #ANSA - Agenzia_Ansa : I casi di coronavirus hanno superato la soglia di 13,5 milioni a livello globale: è quanto emerge dai conteggi dell… - pborghilivorno : #Coronavirus #pianeta nel mondo i 13,5 milioni di casi. Brasile, Bolsonaro positivo al secondo test - UNICEF_ITAmedia : RT @Rvaticanaitalia: Nei nostri notiziari: a causa della pandemia di #Covid-19, nel mondo c'è stata un’allarmante diminuzione di bambini ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus mondo

Precisiamo, tuttavia, che l’infografica non significa che la Covid-19 è la principale causa di morte: infatti, non sono stati inclusi né i decessi per malattie cardiovascolari né per tumori, le princi ...Mancano poco più di 4 mesi al via della coppa del mondo di sci alpino e nella cabina di regia della Fis si sta valutando la situazione derivata dal Covid-19 che potrebbe portare ad alcuni cambiamenti ...