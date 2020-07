Coronavirus mondo, in Catalogna nuove misure restrittive. Barcellona: "Restate a casa" (Di venerdì 17 luglio 2020) La pandemia da Coronavirus non frena la sua corsa nel mondo . I casi hanno superato la quota di 13,8 milioni , secondo il contatore della Johns Hopkins University, e continuano a salire di giorno in ... Leggi su quotidiano

Coronavirus mondo, diretta. Nuovo record di contagi: in 24 ore +249.800. In Israele e Cina torna il lockdown

Coronavirus, l'Italia blocca i collegamenti con Serbia, Montenegro e Kosovo

Si allunga la lista dei Paesi a cui l’Italia ha deciso di chiudere le frontiere a causa dell’emergenza sanitaria dei contagi del nuovo coronavirus. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ...

Scuola, Cgil: "Non ci sono le condizioni per il ritorno in presenza a settembre"

Il segretario Francesco Sinopoli: "Inutile continuare a raccontare che le cose vanno bene, bisognerebbe essere onesti. I dirigenti scolastici sono a caccia di spazi e serve un organico straordinario c ...

