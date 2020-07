Coronavirus, Ministero-Iss “Lieve aumento dei casi, rispettare misure” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Complessivamente il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 29/6-12/7) di 4,6 per 100.000 abitanti (in lieve aumento). Lo rendono noto il Ministero della Salute e l’Istituto Superiore di Sanità nel Report settimanale delle Regioni a cura della Cabina di Regia sul Coronavirus. “A livello nazionale – si legge nel Report -, si osserva un lieve aumento nel numero di nuovi casi diagnosticati e notificati al sistema integrato di sorveglianza coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità rispetto alla settimana di monitoraggio precedente, con Rt nazionale = 1.01, sebbene sia inferiore ad 1 nel suo ... Leggi su ildenaro

