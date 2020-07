Coronavirus, Lopalco: “Il vaccino arriverà con i tempi della scienza” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – “È opportuno mettere il turbo al processo di sperimentazione dei candidati vaccini?“. Se lo chiede l’epidemiologo e coordinatore della task force regionale sulla emergenza sanitaria in Puglia, Pier Luigi Lopalco che in un post pubblicato sui social, spiega anche quali sarebbero le strade da percorrere per “accorciare i tempi di sviluppo” del vaccino. “La prima – scrive – consiste nell’avviare “challenge trial”: si tratta di infettare artificialmente soggetti precedentemente vaccinati per vedere se il vaccino funziona. La seconda e’ accelerare il processo di autorizzazione alla distribuzione e quindi avviare la somministrazione su larga scala di un vaccino basandosi sui dati preliminari di immunogenicita’ e sicurezza. Questa strada e’ stata appena avviata in Cina con la vaccinazione di massa dei militari con un vaccino che aveva superato la fase 2″. Leggi su dire

salutedomani : #CORONAVIRUS. #LOPALCO, #VACCINO ARRIVERÀ CON TEMPI DELLA SCIENZA: 'È opportuno mettere il… - salutedomani : CORONAVIRUS. LOPALCO, VACCINO ARRIVERÀ CON TEMPI DELLA SCIENZA - amperrino : Coronavirus e politica: dopo Lopalco, i virologi pronti a scendere in campo - - BariLive : Bari: Coronavirus, Lopalco: «In arrivo i medici sentinella» - Sudestonlineit : 'Sentinelle del Coronavirus' per evitare la seconda ondata di contagi. E' la soluzione dell'epidemiologo Pierluigi… -