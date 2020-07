Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 17 luglio (Di venerdì 17 luglio 2020) I dati del bollettino della Regione Lombardia sull’andamento del Coronavirus oggi 17 luglio: oggi 55 casi di cui 28 a seguito di test sierologici e 22 ‘debolmente positivi’, e tre morti. Coronavirus Lombardia oggi: i dati del 17 luglio In totale dall’inizio dell’epidemia, i morti sono 16.778. I tamponi effettuati sono stati 9.911 (totale complessivo: 1.186.114), mentre i guariti/dimessi sono 140 (in totale 71.172, di cui 69.136 guariti e 2.036 dimessi). Ieri, a fronte di 10.727 tamponi, si sono registrati 80 casi e 10 morti. Calano anche i pazienti in terapia intensiva e quelli ricoverati. I primi calano di una unità a 22, mentre i secondi registrano -5 a 159. ... Leggi su nextquotidiano

