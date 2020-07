Coronavirus, l’esperta Oms: “Non sappiamo per quanto tempo i guariti sono protetti” (Di venerdì 17 luglio 2020) “sappiamo che le persone infettate da Sars-Cov-2 sviluppano una risposta immunitaria, ma non sappiano quanto forte e per quanto tempo duri”. Lo ha sottolineato Maria Van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Organizzazione mondiale della sanità per il Coronavirus, nel corso di una conferenza stampa a Ginevra. “Con altri Coronavirus, come Mers e Sars, questa protezione dura 12 mesi o più, ma nel caso del Coronavirus del raffreddore è molto più breve. Ecco perché, mentre gli studi vanno avanti, non dobbiamo abbassare la guardia”. “Finché non avremo risposte, che si otterranno solo seguendo le stesse persone per un lungo periodo di tempo – ha detto l’esperta ... Leggi su meteoweb.eu

