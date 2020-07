Coronavirus, l’appello dell’Onu: “Per i paesi più deboli servono 10 miliardi di dollari” (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA – Per fronteggiare la pandemia di Covid-19 e le sue conseguenze per i Paesi piu’ poveri e vulnerabili servono subito oltre dieci miliardi di dollari. A tanto ammonta una richiesta dell’Onu, rivolta a governi e donatori, cinque volte superiore rispetto a un primo appello risalente a marzo. Leggi su dire

pborghilivorno : #coronavirus Forte crescita di casi in Spagna. A Barcellona l'appello 'restate a casa' - Elisabe94838092 : RT @La7tv: #omnibus L'appello del prof. Luca Richeldi affinchè più persone possibile facciano il #vaccino contro l'influenza #omnibusla7 ht… - La7tv : #omnibus L'appello del prof. Luca Richeldi affinchè più persone possibile facciano il #vaccino contro l'influenza… - TuttoQuaNews : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, due milioni di casi in Brasile. L'appello dell'Onu: tre miliardi contro la pandemia [aggiornamento d… - angiuoniluigi : RT @repubblica: Coronavirus nel mondo, due milioni di casi in Brasile. L'appello dell'Onu: tre miliardi contro la pandemia [aggiornamento d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’appello L’appello di Bill Gates: «Farmaci e vaccino anti-Covid a chi ne ha bisogno, non ai migliori offerenti» Corriere della Sera