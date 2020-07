Coronavirus, l’appello del virologo Crisanti: «Tampone subito ai migranti appena sbarcano in Italia» (Di venerdì 17 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (17 luglio) Testare tutti i migranti «subito con il Tampone appena sbarcano o arrivano in Italia», così da «bloccare sul nascere le situazioni a rischio». L’appello arriva dal virologo Andrea Crisanti, direttore della Microbiologia e Virologia dell’università di Padova, che in un’intervista a il Giornale evidenzia come il pericolo possa essere «la diffusione a macchia d’olio del Coronavirus, che non se n’è mai andato, non ce lo dimentichiamo». Crisanti: «Asintomatici i più infettivi» Secondo il virologo «sono gli asintomatici i ... Leggi su open.online

