Coronavirus, la curva risale: ecco la situazione in Italia (Di venerdì 17 luglio 2020) Dal monitoraggio del fenomeno Coronavirus risulta un lieve aumento dei contagi, ma si tratta per lo più di casi importati dall’estero. Nelle ultime ore si è registrato un lieve aumento dei casi di Coronavirus in Italia. A dirlo sono i dati rilevati nell’ambito del Monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell’Istituto superiore di Sanità … L'articolo Coronavirus, la curva risale: ecco la situazione in Italia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

Agenzia_Italia : La curva epidemica sale per il terzo giorno consecutivo. In #Lombardia metà dei nuovi contagi. - RaiNews : La curva torna a salire #coronavirus #COVID__19 - scurpan : RT @ilriformista: #Coronavirus, 233 nuovi casi in Italia: “Controlli alle frontiere, curva mai così impennata” - ElskeKevie25 : Coronavirus in Italia: stabile la curva dei contagi, aumenta il numero dei soggetti posti in isolamen… - StampaNovara : Coronavirus, nel Novarese la curva del contagio è ferma. Due soli ricoverati al Maggiore -