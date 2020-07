Coronavirus, la British Airways ritira la flotta Jumbo Jet (Di venerdì 17 luglio 2020) La British Airways ha optato per il ritiro dell’intera flotta di Boeing 747 Jumbo Jet, la “magnifica regina dei cieli”. Poi l’annuncio sul rischio di futuri licenziamenti. La British Airways lancia l’annuncio: è stato predisposto il ritiro dell’intera flotta di Boeing 747 Jumbo Jet. Il ritiro è una conseguenza delle importanti ripercussioni economiche dovute all’emergenza … L'articolo Coronavirus, la British Airways ritira la flotta Jumbo Jet proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

