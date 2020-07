Coronavirus Italia, indice Rt regione per regione (Di venerdì 17 luglio 2020) Lieve aumento dei casi di Coronaviruis in Italia . E' questa la conclusione del report di monitoraggio settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di Sanità relativo al periodo 6-... Leggi su quotidiano

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - il_brigante07 : RT @ClaudioDeglinn2: Pazzesco gli immigrati che sbarcano in Italia positivi li mettono sui nuovi contagi giornalieri in Italia! Roba da ma… - JaviErreEme : RT @tancredipalmeri: La Spagna ieri ha fatto registrare una ascesa tremenda nei nuovi casi di #coronavirus . Ben 1360 casi. Per intenderc… -