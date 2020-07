Coronavirus Italia, bollettino del 17 luglio: 243.967 casi totali, 11 morti in 24 ore (Di venerdì 17 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 243.976. Le vittime, in totale, sono 35.028, con 11 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 20). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 233 casi (ieri +230). Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE). Leggi su tg24.sky

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - MPerardi : Ma esiste ancora una singola persona con un minimo di sale in zucca che crede a sta pagliacciaga ? Basta ! :) P.S.… - annaritaventuri : @robersperanza la semina dei clandestini infetti in tutta Italia è nel decreto?grazie x questa delicatezza e questa… -