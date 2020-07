Coronavirus, Italia: 233 nuovi contagi, focolaio in un ristorante di Savona (Di venerdì 17 luglio 2020) 230 nuovi casi di contagio nella giornata di giovedì 16 luglio, 233 quelli nella giornata odierna, 17 luglio: un trend alto e stabile quello che riguarda i nuovi positivi in Italia. Tutti i dati diffuso nell’ultimo bollettino aggiornato dalla Protezione Civile, operativa nel costante monitoraggio della situazione legata all’epidemia di Coronavirus. Coronavirus, calano i morti: 233 i nuovi casi di contagio 243.967 i casi di Coronavirus in Italia dallo scoppio dell’epidemia, divenuta poi pandemia globale. 233 i nuovi casi di contagio, +3 rispetto alla giornata di ieri per un totale di 12.456 persone attualmente positive. Di queste, 11.635 si trovano in ... Leggi su thesocialpost

Agenzia_Ansa : #Coronavirus salgono i contagi in Italia, superati i 35 mila morti. I nuovi positivi sono 230, 20 le vittime #ANSA… - Rvaticanaitalia : Dopo mesi di attesa dovuti alla crisi da #Coronavirus, questa mattina e' giunto in Italia un ultimo gruppo di 10 pr… - fattoquotidiano : Risalgono i contagi da coronavirus in Italia #FattoQuotidiano #edicola #17luglio - Ettore572 : RT @Italia_Notizie: Coronavirus, ultimi dati: in Italia altri 233 casi e 11 morti. Veneto raggiunge Lombardia - PagineRomaniste : #Coronavirus, il bollettino del Ministero della Salute: 237 i guariti in più rispetto a ieri #COVID19 #Italia -