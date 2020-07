Coronavirus, individuato nuovo cluster in un ristorante a Savona: 18 casi (Di venerdì 17 luglio 2020) Un nuovo cluster di Covid19 è stato individuato in un ristorante a Savona. Lo ha confermato il governatore Giovanni Toti. "Il cluster comporta un nuovo numero di persone positive - ha detto -. Al momento si tratta di 18 nuovi casi di contagio. Sono stati effettuati 100 tamponi di verifica" (IL LIVE). Leggi su tg24.sky

