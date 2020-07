Coronavirus in Toscana: 2 morti (un uomo e una donna, età media 88,5 anni), oggi 17 luglio e 6 nuovi contagi (Di venerdì 17 luglio 2020) In Toscana sono 10.356 i casi di positività al Coronavirus, 6 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sonolo 0,06% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,01% e raggiungono quota 8.909 (l'86% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 384.826, 2.666 in più rispetto a ieri Leggi su firenzepost

