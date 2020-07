Coronavirus, in Sicilia 4 nuovi casi e un guarito (Di venerdì 17 luglio 2020) In Sicilia si registrano 4 nuovi casi a fronte dei risultati pervenuti dai 2.400 tamponi effettuati in più rispetto a ieri mentre sono 158 le persone attualmente positive, 9 sono ancora ricoverate con ... Leggi su cataniatoday

